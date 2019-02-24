Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin: "Ekonomik Canlılığı Artıracağız"

Başkan Şahin: "Ekonomik Canlılığı Artıracağız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Atakum'da AK Parti'den belediye başkan adayı olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçede ekonomik canlanmayı sağlayacaklarını belirterek, "Belediyenin tüm işletmeleri, tesisleri alışverişini ilçe esnafından yapacak" dedi.

Başkan Şahin:
Cumhur İttifakı'nın Atakum'da AK Parti'den belediye başkan adayı olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçede ekonomik canlanmayı sağlayacaklarını belirterek, "Belediyenin tüm işletmeleri, tesisleri alışverişini ilçe esnafından yapacak" dedi.

Başkan Zihni Şahin, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Lozan Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Lozan Caddesi sakinlerinin ilgisiyle karşılanan Başkan Zihni Şahin, "Sizlerin bu ilgisi, sevgisi mutluluğumuzu ve heyecanımızı, en çok da sorumluluğumuzu artırıyor. Bunun bilincinde olarak sizlere hizmet etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"Şeffaf ve üreten bir belediye"

Atakum'da bir dizi proje ve planlama içerisinde olduklarını söyleyen Şahin, "Bu plan ve çalışmalarımızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Örneğin, Atakum Belediyesine ait tüm tesisler tesisler ve yaşam alanları artırılacak ve bunların tamamı Atakum Belediyesi tarafından işletilecektir. Ayrıca bu tesislerin tüm alışverişleri Atakumlu esnafımızdan yapılacaktır. İstihdama yönelik, şeffaf, ekonomik canlılığı artıracak üreten belediyecilik anlayışı içerisinde olacağız. Atakum'u hep birlikte katılımcı demokrasiyi esas alarak turizm, gençlik, çevre, kültür ve sanat, ekonomi, istihdam, sosyal hayat, yaşam alanları dahil her alanda daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Engelsiz bir Atakum hedefimizi de gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:40 Kaynak: İHA

Politika
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