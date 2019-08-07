Başkan Şahin esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Semih Şahin
, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.
Bilecik Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini önemsediklerini belirten Başkan Şahin, "Şehrimizdeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik, çaylarını içtik. Her zaman dediğimiz gibi esnafımız ve vatandaşlarımızın görüşlerine çok önem veriyoruz. Bütün esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.
Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK
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