Başkan Şahin esnafın yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin esnafın yeni yılını kutladı - Son Dakika

Başkan Şahin esnafın yeni yılını kutladı

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Başkan Şahin esnafın yeni yılını kutladı, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.


2020 yılının ilk gününde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindeki partililer şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, esnaf ile sohbet etti ve çay içti. Vatandaşlar ve esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:58 Kaynak: İHA
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