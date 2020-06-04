Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans aracılığıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans aracılığıyla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK'te eğitim alan ve üniversite hayali kuran gençlerle 27 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi telekonferans aracılığıyla bir araya geldi.

Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans aracılığıyla buluştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK'te eğitim alan ve üniversite hayali kuran gençlerle 27 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi telekonferans aracılığıyla bir araya geldi.

Toplantıda Başkan Şahin, geleceklerini belirleyecek sınava sayılı günler gençleri motive etti, pandemi sürecinde geçilen uzaktan eğitim sisteminin yeterliliği hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Öğrenciler ise salgın öncesinde başlayan uzaktan eğitim RAUNT sisteminin sınava hazırlık sürecinde kendilerine büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Yeni tip Corona Virüs (COVID-19) nedeniyle, üniversite hazırlık sürecinde aldıkları eğitime evlerinden devam etmek zorunda kalan gençlerin heyecanına ortak olmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe telekonferans aracılığıyla GASMEK'te eğitim gören gençlerle buluştu. Telekonferansta, Başkan Şahin salgına karşı alınan önlem ve tedbirler kapsamında 3 aya yakın bir süredir sınavlarına evlerinde hazırlanan gençlere destek oldu, moral kazandırdı. Ayrıca Şahin, hem nicelik hem nitelik olarak Türkiye'nin en güzide merkezini oluşturduklarına dikkati çekerek GASMEK çatısı altında uzaktan eğitim sistemiyle kurumsal kapasiteyi güçlendirdiklerinin altını çizdi, öğrencilere pandemi sürecinde önemli bir fırsat tanıdıklarını söyledi.

Hem nicelik hem nitelik

Telekonferansta konuşan Başkan Şahin, "Yükselen Gaziantep', 'Gençleri ile Yükselen Gaziantep', 'Eğitimi ile Yükselen Gaziantep', 'Sporu ile Yükselen Gaziantep' hedefine gençlerle beraber ulaşacaklarını belirterek, "Karşımdaki grup ülkemizin geleceği aydınlık yarınları. Sizlerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanması için Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde bütün kurumlarımızın ortak hedefi. Bizler de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak artık 'Altyapı belediyeciliği bitmiştir. İnsanı merkeze alan, doğumdan ölüme yaşamı merkeze alan şehrin her hanesine bu anlayışla giden' bir aşkla devam ediyoruz. Bu şehrin sosyolojisine baktığımız zaman çok genç bir nüfus var. Büyük bir fırsat. Bu fırsatı geleceğe hazırlamada ki en önemli kısım ise 'eğitim' ve 'eğitimde fırsat eşitliği'. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de zor şartlarda okuyan biriyim. 2014 yılında gelir gelmez GASMEK'i kurduk. Bu yaşam boyu eğitim anlayışına sahip kurumla yaşam dostu, kadın dostu, kent dostu bir şehir olmanın merkezi oldu. Tabi gelinen noktada GASMEK'te kalifikasyona dikkat ettik. Her geçen gün kendi yerel dokumuzda buranın başarısına inanan, öğretmenlerimizle her geçen gün hedefimizi büyüttük. Hem nicelik hem nitelik olarak Türkiye'nin en güzide merkezini oluşturduk. Bu merkezin en önemli birimi sizlersiniz. Eğitimde fırsat eşitliği yaşam boyu öğrenmenin odak noktası. Büyükşehir olarak Dünya'da ki değişim ve dönüşümü iyi görmemiz gerektiğini gördük. Medeniyetimiz bunları bize öğütlüyor. Dünya teknoloji çağı derken biz de buna göre hareket edip gençlerimizi küreselleşmede Dünya'ya entegre edecek bir altyapıyı oluşturmalıydık. Eğitimde fırsat eşitliği sağlarken ulaşılamayan kişilere bu fırsatı sunmak istedik. Artık yapay zekanın, e-eğitimin Dünya'da güçlendiğini görünce var olan altyapımızı nasıl güçlendirebiliriz diyerek fikir alışverişinde bulunduk. Pandemide uzaktan eğitimin önemi arttığı dönemde kurumsal kapasitemizle sizlere daha çok fırsat verdik. Sizler için en önemlisi moral motivasyon. Bu konuşmamızla sistemimiz üzerindeki olumlu ve olumsuz noktaları kullanan sizlerle konuşarak aciliyetleri ortaya çıkarıp müdahale etmek istiyoruz. Sizlere bakınca geleceği, geleceğin muhabbetini, sıcaklığını, sevgisini görüyorum" dedi.

"GASMEK ile ülkede var olan nadir bir hizmete sunduk"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi şehir için maddi ve manevi olarak birçok yatırım yaptığını aktararak, "Burada şehrin eğitim şehri olabilmesi için, diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de iddialı olabilmesi için sizlere imkan sağlanması gerekiyor. Türkiye'de çok az yerde olan hatta bu kadar büyük ölçekte hiçbir yerde olmayan bu organizasyon, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde GASMEK'te bulunan arkadaşlarımız sizlere sundu. Pandemi sürecinde bir anlamda olduğunda daha önce yapılan hazırlıklar bunun altyapısını oluşturdu. Derslere gidemedik, geri kaldık dememeniz için çalışılıyor. Şundan emin olun ki başka şehirde olan öğrenciler sizlerden daha geride. Sizin özellikle GASMEK'in elektronik altyapısını kullanmanız ve sorulara odaklanabilmeniz için sistem ön plana çıkarmış oldu. El ele verdiğimizde daha iyi durumlara geleceğiz. Bu süreçte sınavı kazanmak çok önemli. Ama daha önemlisi kendimizi muhafaza etmek. Bunun içinde daha disiplinli bir hayatımız olması gerekiyor. Maalesef aşı bulunana kadar bizim kurallara uymamızdan başka bir çaresi yok. Bu açıdan sizlere de çok büyük iş düşüyor" şeklinde konuştu.

Gençlerin üniversiteye hazırlığında GASMEK desteği

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Corona Virüs kapsamında sınav gününde alınacak tedbirlerden bahsetti, gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Tepe sözlerini, "GASMEK'e ne kadar destek vermek gerekiyorsa bütün imkanları bu şehrin çocukları için seferber ediyoruz. GASMEK'te kriz anlarında bile ki özellikle pandemi sürecinin ilk günlerinde maske arayışında etkili bir çözüm üreterek üretim sürecine destek verdi. Çok güzel bir işbirliğimiz var. Gençlerin üniversiteye hazırlığında kurumun desteğini ciddi derecede hissettik. Ortaya koyulan vizyon salgın öncesi online eğitime geçmeniz salgın sürecinde kaliteli hizmeti ortaya koydunuz. Bu şehir salgın sürecinde eğitimde uzaktan erişimle asla geri kalmadı. Bundan sonra da böyle çalışarak tabela anlamında zirveye yerleştireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans aracılığıyla buluştu - Son Dakika

Son Dakika

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