Başkan Şahin GASMEK'te maske dikti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı bir yerel yönetim olarak Türkiye'de ilk defa başlattığı maske üretim tesisini gezdi, çalışanlarla beraber maske dikti. Başkan Şahin, 1 hafta içinde şehrin maske ihtiyacının karşılanacağını söyledi.



Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa sürede Dünya'ya yayılan korona virüs için verilen ulusal mücadele devam ediyor. Salgına karşı alınan önlemler her geçen gün arttırılırken, en çok ihtiyaç duyulan materyaller arasında üst sıralarda bulunan maske için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), maske üretimine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üretimin yapıldığı ve günlük kapasitesini 12 bin maskeye çıkartan üretim merkezini ziyaret etti, yetkililerden maskeler hakkında bilgi aldı, çalışanlarla beraber maske dikti.



Şahin: "Bu sizlerin başarısı"



Başkan Fatma Şahin, şehir için çalışmalarından ve fedakarlıklarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek, "2 milyon bizlere emanet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak koruyucu önleyici tedbirlere dikkat ediyoruz ve her zaman maskeleri takılması gerektiğini söylüyoruz. İlk defa bir belediye maske üretmeye başladı. Elimizde GASMEK gibi çok özel bir kurumsal altyapısı olan bir kurum var. Eğer sizlerle birlikte bu yola çıkmasaydık bu işi hemen başlatamazdık. Bu işin başındaki arkadaşlara müteşekkiriz. 1 hafta içinde bu şehrin maske ihtiyacı tamamen karşılanmış olacak. Bunu sizler başardınız" dedi.



"Sanayi işçilerinin sağlığı bizler için önemli"



Maske hakkında da bilgi veren Şahin, maskelerin 3 katlı olması ve kumaşın içeriğinin önemli olduğunu söyleyerek "Ortadaki malzemesi nefes almayı kolaylaştıran çok özel bir malzeme. Biz bütün ürünlerde Gaziantep Organize Sanayi'de üretilen ve bu kumaşın organizasyonunu ve bu dikimi yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu kalitede, dikişsiz ve tamamen otomasyonlu bir üretim yapıyoruz. İlk önce belediye çalışanlarına ardından risk grubu yüksek olan sektörlere malzeme üretmeye başladık. İşçilerimiz bizim için önemli. Organize Sanayi'ye giderken onlara bu maskelerden dağıtıyoruz, ateşlerini ölçüyoruz, servislerini denetliyoruz. Bu kaliteli maskeyi hem de sağlık sektörüne vermeye başladık" diye konuştu. - GAZİANTEP