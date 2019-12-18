Başkan Şahin Gölpazarı'ndaki ilçe seçimlerine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin Gölpazarı'ndaki ilçe seçimlerine katıldı - Son Dakika

Başkan Şahin Gölpazarı'ndaki ilçe seçimlerine katıldı

7 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanı seçimlerine katılarak yeni seçilen ilçe başkanını tebrik etti.

Başkan Şahin Gölpazarı'ndaki ilçe seçimlerine katıldı, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanı seçimlerine katılarak yeni seçilen ilçe başkanını tebrik etti.


Gölpazarı İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen seçimlere Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.


İlçe Başkanı olarak seçilen Turgay Yılmaz'ı tebrik eden Başkan Şahin, "Gölpazarı'nda demokrasinin güzel bir örneğini sergilemek için adaylar ve partililerimizle bir araya geldik. Gölpazarı İlçe Başkanlığına seçilen Turgay Yılmaz ve üyeleri tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Şahin, Gölpazarı, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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