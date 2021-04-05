Başkan Şahin: "Hadlerini bildirmek için yerimizde duramıyoruz" - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, emekli amirallerin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alan bildirisinin ardından bir açıklama yaptı.

Başkan Münür Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "103 darbe kalıntısı hainlere hadlerini bildirmek için yerimizde duramıyoruz. Hainler yine sahne aldı. 103 emekli darbe özlemi içindeki hain dış güçlerin maşası olarak seçilmişlere ayar vermeye kalkıştı. Kesinlikle hadleri bildirilecek. Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda sesi çıkmayan hainler, Türkiye'nin haklarını sonuna kadar koruyan halkın seçtiği yöneticilere laf etti. Mavi vatanda tehdit ediliyorken sesi çıkmayan, Doğu Akdeniz'deki haklarımız gasp edilmeye çalışılırken ortalıkta gözükmeyen hainler yine sahne aldı. Allaha şükür bu ülkenin ordusu da hükümeti de Cumhurbaşkanı da görevinin başında. 15 Temmuz'da ülkeyi işgal etmek isteyenlere karşı destek olan sizler, milletine kurşun sıkan hainlere karşı böyle bir bildiri yayınlasaydınız. Ülkeyi işgal etmek isteyenlere ve darbecilere karşı sus pus olacaksınız, bugün de ayar vermeye kalkacaksınız. Haddinizi bilin şerefsiz hainler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İç bedbahtlar olmasa, dış bedbahtlar bir şey yapamaz. 'İçinde bulunduğumuz kritik günlerde kahraman komutanlarımız cephede şer odaklarına haddini bildirirken, sizin gibi hainlerin yine sahne alması tesadüf değil" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK