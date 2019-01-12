Başkan Şahin: "Her Şeyin Başı Sağlık"
55 dakika önce
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Hayatımızda en değerli şey sağlık. Sağlıklı değilsek hiç bir şeyin anlamı yok" dedi.
Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, "Hayatımızda en değerli şey sağlık. Sağlıklı değilsek hiç bir şeyin anlamı yok" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yakup Sezer'in İlkadım
ilçesindeki muayenehanesinin açılışını yaptı. Muayenehanenin açılış kurdelesini keserek Dr. Yakup Sezer'e 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Zihni Şahin, "İnşallah derdine deva arayan hastalarımız burada şifa bulacaklar. Sağlık, her şeyin başı. Sağlığımız yoksa hayatta hiç bir şeyin anlamı kalmıyor. Sağlık alanında artık sayılı illerden birisi olan Samsunumuzda doktorlarımızdan tutun da hasta bakıcısına kadar tüm ekipler, halkımızın mutluluğu için çalışıyor" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak 'insan odaklı' pek çok çalışmanın ve hizmetin içerisinde olduklarını da hatırlatan Başkan Zihni Şahin, "Özellikle yıllardır yürütülen Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri, halkımızın takdirini kazanmış durumda" şeklinde konuştu. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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