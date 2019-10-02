Başkan Şahin huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.



1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şahin ve beraberindekiler, yaşlılarla sohbet ederek çay içti. Huzurevi sakinlerine çiçek hediye eden Başkan Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, sakinlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Bizler her vesile ile huzurevi sakinlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların, talep ve görüşlerini dinledik. Büyüklerimiz, toplumumuzun en değerli ve toplum olarak bizleri ayakta tutan kişilerdir. Bu açıdan bizler de büyüklerimizin kıymetini biliyor, onların tavsiye ve görüşlerini alıyoruz. Bu anlamda bütün yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.



Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin teşekkür etti. - BİLECİK