Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Şahin huzurevi sakinlerini ziyaret etti

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.

Başkan Şahin huzurevi sakinlerini ziyaret etti, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret etti.


1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şahin ve beraberindekiler, yaşlılarla sohbet ederek çay içti. Huzurevi sakinlerine çiçek hediye eden Başkan Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, sakinlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Bizler her vesile ile huzurevi sakinlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların, talep ve görüşlerini dinledik. Büyüklerimiz, toplumumuzun en değerli ve toplum olarak bizleri ayakta tutan kişilerdir. Bu açıdan bizler de büyüklerimizin kıymetini biliyor, onların tavsiye ve görüşlerini alıyoruz. Bu anlamda bütün yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.


Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Subaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalgıç Müjdat Turan avladığı tavşanı denizin içine çekip yiyen bir ahtapot görüntüledi
Mehmet Ali Erbil, gecelerde 22 yaşındaki bir güzelle görüntülendi SGK sayıyı artırdı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 15:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin huzurevi sakinlerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]