Başkan Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle gönüllülük esasına dayanmaktadır. 2002'den bu yana engelliler üzerine hükümet desteği ile engelliler birçok düzenleme yapılmış ve engellilerin yaşamı kolaylaştırılmıştır. Osmaneli Belediyesi olarak engellilere her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak engellilerin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak engelli kardeşlerimizin sadece yılda bir kez hatırlanması ve bir organizasyonla bir araya getirilmesi, onlar üzerinden gösterişe yönelik davranılmasını da doğru bulmuyoruz. Osmaneli Belediyesi her konuda olduğu gibi engelliler üzerinden yaptığı faaliyetleri ve yatırımları büyük oranda gizli tutmakta ve onları rencide etmemeye özen göstermektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK