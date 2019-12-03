Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle gönüllülük esasına dayanmaktadır. 2002'den bu yana engelliler üzerine hükümet desteği ile engelliler birçok düzenleme yapılmış ve engellilerin yaşamı kolaylaştırılmıştır. Osmaneli Belediyesi olarak engellilere her konuda destek olmaya devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi olarak engellilerin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak engelli kardeşlerimizin sadece yılda bir kez hatırlanması ve bir organizasyonla bir araya getirilmesi, onlar üzerinden gösterişe yönelik davranılmasını da doğru bulmuyoruz. Osmaneli Belediyesi her konuda olduğu gibi engelliler üzerinden yaptığı faaliyetleri ve yatırımları büyük oranda gizli tutmakta ve onları rencide etmemeye özen göstermektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Dünya Engelliler Günü, Osmaneli, Bilecik, Aralık, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem
2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:16:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]