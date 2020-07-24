Başkan Şahin'in Ankara temasları - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti.

Başkan Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Ankara ziyaretlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Spor Toto Teşkilat Başkanı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Osmaneli için yapmakta olduğumuz ve hedeflediğimiz projeleri değerlendirdik. Bakanlıklarımızdan sağlanacak destekleri ile Bilecik, Osmaneli ve ilçelerimizin turizm ve spor tesisi yatırımlarımız konusunda projelerimizi görüştük.Değerli Kültür ve Turizm Bakanımıza, bakan yardımcımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza ve Milletvekilimiz Selim Yağcı'ya ilgileri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK