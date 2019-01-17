Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in Atatürk'ün Osmaneli'ne Gelişinin Yıl Dönümü Mesajı

Başkan Şahin'in Atatürk'ün Osmaneli'ne Gelişinin Yıl Dönümü Mesajı

17 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Atatürk'ün Osmaneli'ne gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin'in Atatürk'ün Osmaneli'ne Gelişinin Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Atatürk'ün Osmaneli'ne gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "17 Ocak 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu gezisine çıktığında Osmaneli'ne uğramıştır. 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti olan Osmaneli, Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından güvenle stratejik üst olarak kullanılmıştır. Savaş sonrası Osmaneli'ni defalarca ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 17 Ocak 2023 tarihinde çıktığı Anadolu gezisi sırasında Osmaneli'ne bir kez daha uğramıştır. Bu fotoğrafla belgelenen ziyaretin bugün 96'ncı yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Münür Şahin, Bilecik, Osmaneli, Mustafa Kemal Atatürk, Yaşam
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