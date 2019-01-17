Başkan Şahin'in Atatürk'ün Osmaneli'ne Gelişinin Yıl Dönümü Mesajı
17 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Atatürk'ün Osmaneli'ne gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, Atatürk
'ün Osmaneli'ne gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "17 Ocak 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Anadolu gezisine çıktığında Osmaneli'ne uğramıştır. 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti olan Osmaneli, Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları tarafından güvenle stratejik üst olarak kullanılmıştır. Savaş sonrası Osmaneli'ni defalarca ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 17 Ocak 2023 tarihinde çıktığı Anadolu gezisi sırasında Osmaneli'ne bir kez daha uğramıştır. Bu fotoğrafla belgelenen ziyaretin bugün 96'ncı yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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