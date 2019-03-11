Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in Esnaf ve Ev Ziyaretleri

Başkan Şahin'in Esnaf ve Ev Ziyaretleri

21 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Şahin'in Esnaf ve Ev Ziyaretleri, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.

Osmaneli esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Şahin, "Seçim çalışmalarımız kapsamında esnaf ve ez ziyaretlerinde bulunduk. Bizleri çok büyük destek veren Osmaneli halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir. 31 Martta Osmaneli halkı kendi iradesini hiçe sayarak aday belirleyenlere sandıkta cevabını verecek. Osmaneli halkı önümüzdeki 5 yılda kenti yönetecek başkanını kendisi belirlemek için sabırsızlanıyor" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin çalışmaları kapsamında Osmaneli Avcılar Kulübü üyeleriyle bir araya geldi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Münür Şahin, Bilecik, Osmaneli, Yaşam
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