Başkan Şahin'in İblib mesajı - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İdlib'te görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) karşı haince, alçakça saldırıldığını belirterek, "TSK Mehmetçiklerin kanını yerde bırakmayarak, misliyle rejim askeri öldürdü" dedi.



Başkan Münür Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye karşı oluşturulmaya çalışılan terör devletine ve terör kamplarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TSK'nın başlattığı operasyonlar devam ettiğini belirtti. Şahin, "Her türlü kirli oyuna rağmen emperyalizmin senaryolarını bozan ve terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırarak güvenli bölgeyi büyük oranda kuran Türkiye son günlerde İdlib'de Suriye rejiminin ve destekçilerinin sivil halkı katletmeye yönelik operasyonları sonucu büyük bir göç dalgası ile karşılaştı. Son günlerde Suriye rejim güçleri anlaşmalar gereği İdlib'te görev yapan TSK'ya karşı haince, alçakça saldırdı ve şehitlerimiz oldu. TSK, Mehmetçiklerimizin kanını yerde bırakmayarak, misliyle rejim askerini öldürdü. Türkiye İdlib'de rejim askerlerine ve işbirlikçileri ülkelere dersini vermek için gün sayıyor. Cumhurbaşkanımız artık Türkiye'nin kararlı olduğunu ve Mehmetçiklerimizin kanını akıtanların güvenli bölge sınırlarımız dışına çıkarılması için gerekenin yapılmasının an meselesi olduğunu kararlı bir şekilde duyurdu. Türkiye rejim askerlerini ve işbirlikçisi emperyalist ülkelerini belirlediği bölgeden çıkarmak için artık hazır. Suriye'de emperyalizmin değil bu toprakları 600 yıl yönetmiş ve 100 yıldan daha kısa bir süre önce bu topraklarda olan Türkiye'nin ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği olacak. Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Katar'da, Filistin'de, Kıbrıs'ta ve her yerde Türkiye hak ve hukukunu koruyor. Emperyalimin oyunlarına dur diyor. Kısaca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında emperyalizme karşı verdiği savaşı bugün yine emperyalizme Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Bugünlerde yeni bir tarih yazmak için emperyalizme dersini vermek için Büyük Türkiye, güçlü Türkiye için ve en önemlisi de vatan, bayrak, millet, devlet için kahramanlarımız eli tetikte bekliyor" dedi. - BİLECİK