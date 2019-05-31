Başkan Şahin'in Kadir Gecesi mesajı
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kadir Gecesi sebebiyle kısa bir mesaj yayımladı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:04 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Semih Şahin
, Kadir Gecesi
sebebiyle kısa bir mesaj yayımladı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, mesajında; "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayı Ramazan ayının en güzel neticesi olan Kadir Gecesi'nin dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bütün insanlığa ve Bilecik halkına; huzur, barış ve sükunet getirmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı. - BİLECİK
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