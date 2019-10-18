Başkan Şahin'in Muhtarlar Günü kutlama mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yerel yönetimlerde büyük bir görev üstlenen muhtarlık teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muhtarlar Günü kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayınladığı bir genelge ile ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Özellikler belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında ve sorun ile taleplerin alınmasında muhtarların önemi büyüktür. Bilecik Belediyesi olarak bizler de yönetim anlayışımızda her zaman muhtarlar ile iletişim halinde olarak, mahallelerimiz ve halkımız için en güzel hizmeti sunmanın gayretindeyiz. Belirli dönemlerde bir araya geldiğimiz muhtarlarımız ile çeşitli görüşmeler yaparak, sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor, bütün muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK