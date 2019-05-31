Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in Ramazan Bayramı mesajı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Şahin'in Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin'in Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "Sevgi ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda birlik ve beraberlik tablosunun oluştuğu zaman dilimleridir. Şehrimiz, ülkemiz ve bütün dünyada çocukların sevindiği, kardeşlik ve paylaşmanın arttığı bir yaşam temennisiyle bütün hemşehrilerimiz, milletimiz ve İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:16 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Ramazan Bayramı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI Emekli öğretmen hastalıkları taş toplayarak yendi! Aralarında milyonlarca yıllık olanlar da var Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:01:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in Ramazan Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]