Başkan Şahin İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Tanıtım Şenliklerine katılarak İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Semih Şahin
, İstanbul
Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi
'yi Anma ve Tanıtım Şenliklerine katılarak İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi.
Beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
ve AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
ile ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları, daire amirleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ve muhtarların katıldığı etkinlikte Başkan Şahin, vatandaşlarla sohbet etti.
Etkinliğin birlik ve beraberliğe olan katkısına değinen Başkan Şahin, "İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği etkinliğine Milletvekillerimiz Yaşar Tüzün, Selim Yağcı ve Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses
'le birlikte katıldık. İstanbul'da yaşayan kıymetli hemşerilerimize, etkinliği düzenleyen kıymetli dernek başkanımız ve üyelerimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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