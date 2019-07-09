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Başkan Şahin İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi

19 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Tanıtım Şenliklerine katılarak İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi.

Başkan Şahin İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Tanıtım Şenliklerine katılarak İstanbul'daki Bileciklilerle bir araya geldi.

Beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ile ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları, daire amirleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ve muhtarların katıldığı etkinlikte Başkan Şahin, vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliğin birlik ve beraberliğe olan katkısına değinen Başkan Şahin, "İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği etkinliğine Milletvekillerimiz Yaşar Tüzün, Selim Yağcı ve Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses'le birlikte katıldık. İstanbul'da yaşayan kıymetli hemşerilerimize, etkinliği düzenleyen kıymetli dernek başkanımız ve üyelerimize bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Osmangazi, İstanbul, Bilecik, Yaşam
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