Başkan Şahin, "İzmirli vatandaşlarımız için yardıma hazırız" - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, Bilecik Belediyesi olarak her zaman yardıma hazır olduğumuz bilgisini ilettik" dedi.

Başkan Şahin, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında ülkemizin dört bir köşesinden destek mesajları ve yardımların yapıldığı bilgisini hatırlatarak, "Bilecik Belediyesi olarak bizler de depremin olduğu ilk günden bu yana hep İzmir'i düşündük ve İzmirli vatandaşlarımızın acısı ve üzüntüsüne ortak olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmede şu an yapılan yardımların yeterli olduğu bilgisini aldık. Ülkemizin dört bir köşesinden yardımların yapıldığı, şu an bunların dağıtılması ve organizasyonu ile ilgili çalıştıkları bilgisini verdiler. Şu an tüm ekip ve birimleriyle durumu kontrol ettiklerini söylediler. Biz de ihtiyaç olması halinde Bilecik ve Bilecik Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile İzmirli vatandaşlarımıza yardıma hazır olduğumuz bilgisini sunduk. Deprem sonrası yaptığını hızlı ve etkili hizmetlerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesini de ayrıca tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK