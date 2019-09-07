Başkan Şahin, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdi
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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesini eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesini eleştirdi. Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir cümle söylüyorum, hukukun nereye geldiğini herkese kanıtlamış oldular" dedi. - BİLECİK
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