Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdi
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Başkan Şahin, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesini eleştirdi.

Başkan Şahin, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı eleştirdi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesini eleştirdi. Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir cümle söylüyorum, hukukun nereye geldiğini herkese kanıtlamış oldular" dedi. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
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