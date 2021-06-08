Üye Girişi
Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi

08.06.2021 14:21
Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde fenalaşan yolcuya ilk müdahaleyi yapıp hastaneye yetiştiren şoför Mehmet Yılmaz'ı ağırladı.

Gösterilen hassasiyet için teşekkür eden Fatma Şahin, Mehmet Yılmaz'ı Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi.

1 Haziran'da Gazikent- Burç hattında seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde fenalaşan yolcu Halise Kazıcı'ya ilk müdahaleyi yapıp ambulansı beklemeden hastaneye yetiştiren şoför Mehmet YılmazGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin makamında ağırladı. Olay anını Başkan Fatma Şahin'e anlatan Mehmet Yılmaz, hızlı bir şekilde koordinasyonun sağlanarak diğer yolcuların da mağdur edilmediğini aktardı.8 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Ulaş'ta otobüs şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Mehmet Yılmaz'a Başkan Şahin, gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek Cumhuriyet Altını hediye etti. Öte yandan hastaneye kaldırılan Halise Kazıcı'nın durumunun iyiye giderek taburcu olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ki ziyarete Mehmet Yılmaz ile beraber Gazi Ulaş yetkilileri katıldı.

ŞAHİN: GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYET İÇİN ŞEHRİM, KURUMUM VE 2 MİLYON KARDEŞİMİZ ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mehmet Yılmaz ile konuşmasında toplu taşımada güzel bir sistemin ve güçlü bir ekibin olduğunu aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu o kadar önemli ki doğru müdahale, hızlı karar verme bir koordinasyon işi. Koordinasyon ve güçlü bir altyapı olduğu için bu başarıldı. En önemli şey sizin hassasiyetinizdi. Direksiyonun başına geçtiğinizde araç içindekilerin canı, malı her şeyi size emanet oluyor. Bu hassasiyeti gösterdiğiniz için, şehrim, kurumum ve 2 milyon kardeşimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hep kötü örnekler haber oluyordu. Karanlıkla mücadele etmek için aydınlığı, iyiliği çoğaltmak gerekiyor. Bu güzel örnekleri anlatmak, iyilikte yarışmak gerekiyor. Diğer arkadaşlar siz bir rol model olacaksınız bundan sonra daha dikkatli olacaklar. Her gün her an bir şey olabilir. Allah sizlerin sayısını arttırsın. Ulaşımda ileri bir noktaya geldik. HES Kodu 'nu toplu taşımada uygulayan ilk şehir olduk. Halkımızın toplu taşımayı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanması bizim en büyük arzumuz. Örnek kişi olarak kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

YILMAZ, OLAY ANINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Kahraman şoför Mehmet Yılmaz ise başkan Şahin'e kendisini ağırladığı için teşekkür ederek "Sabah tura çıktığımızda İbrahimli bölgesine gelmiştim. Yolcumuzun fenalaştığını öğrendiğimde sakince otobüs kenara çektim. Rahat bir nefes alması için diğer yolcuları aşağı indirdim. Elimizdeki imkanlarla gerekli müdahaleyi yaptık. Bu esnada ilgili mercilere ve üstlerime bilgi verdim. Şefimden gerekli izni aldım ve hastayı hastaneye götürmeye karar verdim. Diğer yolcuların mağduriyet yaşamaması için ayrı bir otobüs ayarladık. Hastamızı güvenli bir şekilde hastaneye götürdüm." dedi.

Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Yılmaz, Fatma Şahin, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Hande Erçel'e 17:02 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor         
18:08
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı         
17:46
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:17:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement