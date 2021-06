Başkan Şahin Kahramam şoförü ödüllendirdi - Son Dakika

Gösterilen hassasiyet için teşekkür eden Fatma Şahin, Mehmet Yılmaz'ı Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi.

1 Haziran'da Gazikent- Burç hattında seyir halindeki Büyükşehir Belediyesi halk otobüsünde fenalaşan yolcu Halise Kazıcı'ya ilk müdahaleyi yapıp ambulansı beklemeden hastaneye yetiştiren şoför Mehmet Yılmaz'ı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin makamında ağırladı. Olay anını Başkan Fatma Şahin'e anlatan Mehmet Yılmaz, hızlı bir şekilde koordinasyonun sağlanarak diğer yolcuların da mağdur edilmediğini aktardı.8 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Ulaş'ta otobüs şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Mehmet Yılmaz'a Başkan Şahin, gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek Cumhuriyet Altını hediye etti. Öte yandan hastaneye kaldırılan Halise Kazıcı'nın durumunun iyiye giderek taburcu olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ki ziyarete Mehmet Yılmaz ile beraber Gazi Ulaş yetkilileri katıldı.

ŞAHİN: GÖSTERDİĞİNİZ HASSASİYET İÇİN ŞEHRİM, KURUMUM VE 2 MİLYON KARDEŞİMİZ ADINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Mehmet Yılmaz ile konuşmasında toplu taşımada güzel bir sistemin ve güçlü bir ekibin olduğunu aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu o kadar önemli ki doğru müdahale, hızlı karar verme bir koordinasyon işi. Koordinasyon ve güçlü bir altyapı olduğu için bu başarıldı. En önemli şey sizin hassasiyetinizdi. Direksiyonun başına geçtiğinizde araç içindekilerin canı, malı her şeyi size emanet oluyor. Bu hassasiyeti gösterdiğiniz için, şehrim, kurumum ve 2 milyon kardeşimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hep kötü örnekler haber oluyordu. Karanlıkla mücadele etmek için aydınlığı, iyiliği çoğaltmak gerekiyor. Bu güzel örnekleri anlatmak, iyilikte yarışmak gerekiyor. Diğer arkadaşlar siz bir rol model olacaksınız bundan sonra daha dikkatli olacaklar. Her gün her an bir şey olabilir. Allah sizlerin sayısını arttırsın. Ulaşımda ileri bir noktaya geldik. HES Kodu 'nu toplu taşımada uygulayan ilk şehir olduk. Halkımızın toplu taşımayı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanması bizim en büyük arzumuz. Örnek kişi olarak kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

YILMAZ, OLAY ANINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Kahraman şoför Mehmet Yılmaz ise başkan Şahin'e kendisini ağırladığı için teşekkür ederek "Sabah tura çıktığımızda İbrahimli bölgesine gelmiştim. Yolcumuzun fenalaştığını öğrendiğimde sakince otobüs kenara çektim. Rahat bir nefes alması için diğer yolcuları aşağı indirdim. Elimizdeki imkanlarla gerekli müdahaleyi yaptık. Bu esnada ilgili mercilere ve üstlerime bilgi verdim. Şefimden gerekli izni aldım ve hastayı hastaneye götürmeye karar verdim. Diğer yolcuların mağduriyet yaşamaması için ayrı bir otobüs ayarladık. Hastamızı güvenli bir şekilde hastaneye götürdüm." dedi.