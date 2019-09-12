Başkan Şahin, Kaymakam Dündar'ı ziyaret etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Tekin Dündar'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şahin ziyarette yaptığı konuşmada Kaymakam Dündar'ın yeni göreve başladığını belirterek, " Midyat Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştım. Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Midyat ilçemizin bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. " dedi.

Kaymakam Tekin Dündar ise belediye ile ortak projeler geliştirerek, önemli hizmetler gerçekleştireceklerini söyledi.