Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Kaymakam Dündar'ı ziyaret etti
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Başkan Şahin, Kaymakam Dündar'ı ziyaret etti

1 saat önce

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Tekin Dündar'ı ziyaret etti.

Başkan Şahin, Kaymakam Dündar'ı ziyaret etti, System.String[]

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kaymakam Tekin Dündar'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şahin ziyarette yaptığı konuşmada Kaymakam Dündar'ın yeni göreve başladığını belirterek, " Midyat Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgileri paylaştım. Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Midyat ilçemizin bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. " dedi.

Kaymakam Tekin Dündar ise belediye ile ortak projeler geliştirerek, önemli hizmetler gerçekleştireceklerini söyledi.

Midyat Belediyesi, Tekin Dündar, Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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