Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Köyünde Coşkuyla Karşılandı

Başkan Şahin, Köyünde Coşkuyla Karşılandı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin kendi köyü olan Beşevler Köyü'nde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Başkan Şahin, Köyünde Coşkuyla Karşılandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin kendi köyü olan Beşevler Köyü'nde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, böyle karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek köy halkına teşekkür etti. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Köy halkına ve özellikle de gençlere çok teşekkür ediyorum. 5 yılda Osmaneli ve köylerinde tarih yazdık, çok büyük hizmetleri birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki 5 yılda Osmaneli ve köylerini büyüteceğiz, yükselişe geçeceğiz. Bu gece bizi coşkuyla karşılayan, sahip çıkan gençlerimize, köylülerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

Yaşam
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