Başkan Şahin: "Küçük Hesaplar Dönemi Kapandı"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti ve MHP Atakum ilçe teşkilatı üyelerine seslendi, "Artık küçük hesaplar dönemi kapandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti ve MHP Atakum ilçe teşkilatı üyelerine seslendi, "Artık küçük hesaplar dönemi kapandı. Bir ve beraber olmak zorundayız" dedi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti ve MHP Atakum ilçe teşkilat üyeleri, her 2 partinin mahalle başkanları ile bir araya geldi. Başkan Şahin, yaptığı konuşmada birbirinden önemli mesajlar vererek, "Artık küçük hesaplar dönemi kapandı. Bir ve beraber olursak başaramayacak hiç bir işimiz olmaz" diye konuştu.



"Dış güçlerin oyunlarına dikkat"



Türkiye üzerine oynanan oyunların bitmediğine dikkati çeken Başkan Şanin, "AK Parti'nin ve MHP'nin çok değerli genel başkanları bir araya gelip bizleri sık sık uyardı, uyarıyor. Çünkü ülkemizin üzerine dış güçlerin oynadıkları oyunlar bir türlü bitmiyor. Sayın Bahçeli, '3-5 belediye başkanlığının almak almamak konularını problem yapmayacaksınız' diye uyardı teşkilatları. Ülkenin üzerinde öyle oyunlar var ki, artık küçük hesapların dönemi kapanmıştır. Türkiye, dünyanın merkezindedir. Türkiye ne zaman gelişme yoluna girmişse, ne zaman istikrarlı güçlü hükümetlere sahip olmuşsa darbelerle önün kesilmiştir. Tezkere ne zaman geçmedi, ABD ve küresel güçler bizden intikam almaya kalktı. Askerimizin bayına çuval geçirenleri unutmuyoruz. Gezi olaylarının da arkasında başka güçler vardı. 15 Temmuz'a da sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle bu halk izin vermedi. Bizi Suriye'ye çevirmek istediler, bunu başaramadılar. Bunları unutmamamız lazım. Bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız engel olmaz. Hem MHP hem de AK Parti mensupları samimi olarak olaya sahip çıktıklarında burada, Atakum'da da zafere ulaşacağız. Çalışmalarımızda bir ve beraber olalım. Allah birliğimizi bozmasın. Türk milleti olarak kıyamete kadar bir ve beraber hür bir şekilde varlığımızı devam ettireceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP Lideri Bahçeli'ye 150 Yıllık, Altın Kaplama Saat Hediye Edildi

Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin Seçmenlere Dağıtacağı Ürünleri Bizzat Tanıttı