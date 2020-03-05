Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesi esnafını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesi esnafını dinledi - Son Dakika

Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesi esnafını dinledi

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltıya katılarak, sanayi esnafı ve çalışanları ile bir araya geldi.

Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesi esnafını dinledi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltıya katılarak, sanayi esnafı ve çalışanları ile bir araya geldi.


Belirli dönemlerde Bilecik'te birçok alandaki sivil toplum kuruluşu, dernek ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluştu. Sanayi esnafı ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Şahin, belediyenin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.


"Sanayi esnafımızın daha güzel ortamlarda hizmet vermesi için gerekli çalışmalarımız devam ediyor"


Sanayi esnafının soru ve görüşlerini alan Başkan Şahin, "Şehrimizin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaretinde önemli yeri olan sanayi sitesi esnafı ile bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Faydalı görüşmeler yaptığımız toplantımızda Belediyemizin yeni çalışmaları ve projelerimiz hakkında bilgi verdik. Toplantının düzenlenmesinde emeği olan Küçük Sanayi Sitesi başkanımız ve site esnafına teşekkür ediyorum. Sanayi esnafımızın daha güzel ortamlarda hizmet vermesi için gerekli çalışmalarımız devam ediyor" dedi.


Küçük sanayi sitesi esnafı da Başkan Şahin'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Sivil Toplum Kuruluşu, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:21 Kaynak: İHA
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