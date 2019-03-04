Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesini Ziyaret Etti

Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin Osmaneli Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Başkan Şahin, Küçük Sanayi Sitesini Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin Osmaneli Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Başkan Şahin, küçük sanayi sitesini ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Şahin, "2014-2019 dönemimizde küçük sanayi sitesine doğalgazı getirdik ve altyapısını çözdük. 2019-2023 döneminde Allah nasip ederse küçük sanayi sitemizi büyüteceğiz ve toplam alanı 100 bin metre kare olan modern üretim merkezi haline getireceğiz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Yaşam
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