Başkan Şahin Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti
4 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Semih Şahin
, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret etti.
Merkezdeki çalışan kadınlarla bir araya gelen Başkan Şahin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kültür ve El Sanatları Merkezindeki kadınların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, güzel eserler ortaya konulması için imkanlar ölçüsünde katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti. Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezinde el emeği göz nuru eserlerin oluşturulduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Kültür ve El Sanatları Merkezindeki kadınlarımızı ziyaret ettik. Eğitmen ve kursiyerlerimizle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yapılan güzel çalışmalar için bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Patates ektiler domates çıktı! Bütün köy şaşkına döndü YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez