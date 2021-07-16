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Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti

16.07.2021 15:17
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde hazırlanan kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi kent merkezinde hazırlanan kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti. Ziyarette ekibi ile beraber Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ilaçlama, temizlik ve denetim çalışmaları hakkında incelemede bulundu, vatandaşların her zaman hizmetinde ve emrinde olduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde açılan kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir personelleri tarafından yürütülen temizlik, ilaçlama ve denetim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nca kesim yerlerinde bayramın birinci günü çiçek dağıtımı yapılacak stantları inceleyen Başkan Fatma Şahin, vatandaşlara çiçek hediye etti, bir süre sohbet etti. Başkan Şahin sohbetinde, vatandaşların bayramlarını kutlayarak çalışmalarla her zaman hizmetlerinde ve emirlerinde olduklarını dile getirdi. Büyük bir sevgi ile karşılan Şahin, ayrıca çocuklara bol bol kitap okuma tavsiyesi verdi.

Ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Genel Sekreter Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Osman Toprak, Mehmet Berk, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, İletişim Daire Başkanı Kayhan Doğan eşlik etti.

Büyükşehir huzurlu ve sağlıklı bir bayram için son hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı 120 personel 49 araç ve ekipman ile Kurban Bayramı öncesi ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı. Şehir genelinde kurulan kurban pazarları sebebiyle yaşanabilecek karasinek üremesine karşın önlemler ekipler tarafından alınırken satış noktaları periyodik olarak ilaçlanma sürdürülüyor. Kurban Bayramı'nda ise kesim yerleri kontrol altına alınıp dezenfeksiyon işlemi ve ilaçlama çalışmaları aralıksız devam edecek.

Büyükşehir Zabıta denetimleri aralıksız devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bu yılda Kurban Bayramı öncesinde pandemiden dolayı ek önlemler aldı. Kurban satış yerlerinde ve özellikle Çaybaşı Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde sosyal mesafe denetimi ve ateş ölçümleri yapılıyor. Alanların girişine salgından korunma önlemlerini belirten afişler ekipler tarafından asılırken bu yerler dışında kurallara aykırı olarak, kaçak yapılan satışlara engel olan zabıta ekipleri, haksız rekabetin ve menşei belli olmayan kurban satışının önüne geçiyor. Bayramda ise herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına ekipler gerekli tüm önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Zabıta Daire Başkanı Dr. Cafer Yılmaz ise bu yıl da vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı.

GASKİ'den kurban atıkları için önemli uyarı

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, kurban kesim yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bayram boyunca çalışmalarına devam edecek. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise yaptığı açıklamada yapılacak kurban kesimlerinde vatandaşların kurbanlarını mezbaha ve et kombinaları ilçe belediyelerinin belirlediği kurban kesim yerlerinde yaptırmalarının altını çizerken, kurbanlardan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıkların sızdırmaz torbalara konulması gerektiğini vurguladı. Atıkların ve artıkların kanalizasyon hatları ile yağmur suyu ızgaralarına dökülmemesi, şehir kanalizasyon şebekesinin sağlıklı çalışması açısından önem arz ettiğini vurguladı. - GAZİANTEP

Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti
Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Fatma Şahin, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin kurban kesim ve satış yerlerini ziyaret etti - Son Dakika


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