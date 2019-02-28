Başkan Şahin, Kurum ve Kuruluşları Ziyaret Etti

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret etti.



Başkan Şahin kurum ve kuruluşları ziyaret ederek ilçede yapılan projelerden bahsetti. Şahin, "Bugün kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Hayırlı işler temennisinde bulunduk. İlçede gerçekleşen ve devam eden projelerimizden bahsettik. Bize gösterdikleri ilgilerden dolayı teşekkür ederim" dedi.



Öte yandan Başkan Şahin, ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan ve Beşevler Köylerini de ziyaret etti. - BİLECİK

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