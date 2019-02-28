Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Kurum ve Kuruluşları Ziyaret Etti

Başkan Şahin, Kurum ve Kuruluşları Ziyaret Etti

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Başkan Şahin, Kurum ve Kuruluşları Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Başkan Şahin kurum ve kuruluşları ziyaret ederek ilçede yapılan projelerden bahsetti. Şahin, "Bugün kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Hayırlı işler temennisinde bulunduk. İlçede gerçekleşen ve devam eden projelerimizden bahsettik. Bize gösterdikleri ilgilerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin, ziyaretleri kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan ve Beşevler Köylerini de ziyaret etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:44:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Kurum ve Kuruluşları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]