Başkan Şahin liselilerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Şahin liselilerle buluştu

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her Zaman Birlikte" projesi kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Şahin liselilerle buluştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her Zaman Birlikte" projesi kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde, toplumda sürdürülebilir barış ortamını sağlamak, vatandaş-devlet iletişimini güçlendirmek ve gençlere devlet olgusunun önemini vurgulamak amaçlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda öğrencilerle buluşan Başkan Fatma Şahin, belediye bünyesinde yapılan çalışmaları ve değişiklikleri anlattı.

Gençlere dönük Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığını kurduklarını aktaran Şahin, bu başkanlık çatısı altında teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesinde genç kuşağa destek olduklarını ifade etti.

Öte yandan dünyanın bilim ve teknoloji çağını yaşadığını aktaran Başkan Şahin, "TEKNOFEST bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek. Bu festivalin şehrimizde yapılması için büyük gayret gösterdik. Kentte bulunan 1 milyon gencin varlığını her mecrada tekrar tekrar hatırlattık. 'Biz bu festivalin altından rahatlıkla kalkarız' dedik. Böylelikle eylül ayında düzenlenmesi planlanan TEKNOFEST ile Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden insan, şehrimizi ziyaret edecek." açıklamasında bulundu.

Şahin, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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