Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, mahalle muhtarlarını kabul etti
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Başkan Şahin, mahalle muhtarlarını kabul etti

6 saat önce

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Şahin, mahalle muhtarlarını kabul etti, System.String[]

Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.


Başkan Şahin, belediyede mahalle muhtarlarını kabulünde yaptığı konuşmada, fırsat buldukça muhtarlarla toplantı yaptıklarını söyledi.

Muhtarların yerel yönetimin temel taşı olduğunu aktaran Şahin, "Mahallelerimizi dolaşarak sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Vatandaşların bizden beklentilerini onlara soruyoruz, taleplere yönelik çalışma yapmaya özen gösteriyoruz. Bugünde değerli mahalle muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinledik." dedi.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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