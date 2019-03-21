Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Şahin, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

49 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Şahin, Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, İnönü Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlarla sürekli iç içe olan Belediye Başkanı Münür Şahin, İnönü Mahalle sakinleri ile buluşarak, talep ve görüşlerini dinledi. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "İnönü mahallemizde hakla bir araya geldik. 31 Mart yaklaştıkça Osmaneli halkı bizim yanımızda olarak tarafını belli ediyor. Halkımız kendisine hizmet edene vefasını gösteriyor. Sonuçta Osmaneli halkı kendini yönetecek başkanı, kendisi belirlemek istiyor" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:40 Kaynak: İHA

İnönü mahallesi, Bilecik, Osmaneli, Münür Şahin, Yaşam
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