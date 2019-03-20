Başkan Şahin: Medeniyet Şehri, Dünya'nın En Güzel Şehri Olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,"10 milyon 700 bin metrekarelik alana kurulmuş olan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığını Antep'in hizmetine sunacağız. Dülükbaba ve Erikçe'ye komşu bu ekolojik alanda, Dünya'nın en güzel şehrini kuracağız, ustalık döneminde Medeniyet Şehri Projesi'ni başaracağız" dedi.

Gaziantep Olay TV, NRT, Kanal 27, GRT, Mega TV ve Hisar TV'nin ortak yayınına konuşan Şahin, ulaşımdan enerji projelerine, içme suyundan konut projelerine, sosyal içerikli projelerden yeni yerel yönetim vizyonunu anlattı.

ŞAHİN: GAZİRAY BİR YIL İÇERİSİNDE DEVREYE GİRECEK

Gaziray Banliyo Hattı projesinin yapımına iki yıl önce başlandığını anımsatan başkan Fatma Şahin, "Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) kapsamında hazırlanan Gaziray projesiyle, kent merkezi, 6 adet Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Bölgeleri birbirine bağlıyoruz. Mevcut 25 kilometrelik banliyo hattı yenilenecek, 16 adet istasyon oluşturulacak. Deneme sürüşlerimiz bu hafta başlıyor, 10 kilometresini deneme sürüşlerine açıyoruz.Oduncular Sitesi'yle Grand arasında çalışmaya başlayacak.Zeugma Müzesi, Hastaneler ve Oteller Bölgesinden 5 kilometre yerin altına iniyoruz, aç kapa yapıyoruz, onun ihalesi yapıldı, Gaziray tam anlamıyla bir yıl içerisinde devreye girmiş olacak" diye konuştu.

MUHTEŞEM BİR GÜZELLİK OLACAK

Şahin, şöyle konuştu: "ABD'de bulunan New York Central Park'tan daha büyüğü, Medeniyet Şehri Projesiyle Gaziantep'te hayata geçireceğiz. 10 milyon 700 bin metrekarelik alana kurulmuş olan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı artık şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadı. Dülükbaba ve Erikçe'ye komşu ekolojik alanı, Antep'in hizmetine sunacağız. Bu alanın 4 milyon metrekaresini, gül bahçeleriyle ıhlamurlarla, çınarlarla millet bahçesine dönüştüreceğiz. Geriye kalan alanda bir medeniyet şehri projesi çalıştık. Projede; Antep'in kıymık taşlarından dış yapılı cumbalı evler, hanlar, hamamlar, millet kıraathanesi, çeşmelerle sanat galerilerinin bulunacağı kimlikli, suyun ve yeşilin buluştuğu muhteşem bir güzellik olacak. Osmanlının zarafeti, Selçuklunun sadeliği, cumhuriyet döneminin modernliğinin birleştiği Medeniyet Şehri kuracağız. Ben, Antep evinde hayatlıkta (avlu) büyüdüm, hayatın kenarlığında kuş yuvası bulunurdu. Kış aylarında 'kuşlar üşümesin' diye kuş yuvası yapılırdı. Medeniyet Şehri'nde kuş evlerinin bile düşünüldüğü, medeniyetimize uygun dış tasarımıyla, kimliğiyle, estetiğiyle kente değer katan bir şehir kuruyoruz. Dünyanın en güzel şehrini kuracağız, projenin tasarımını cumhurbaşkanımıza gösterdiğimde çok beğenmişti, talimatı verdi, 'Gaziantep bunu yapacak güçte, muktedirde, bu medeniyetin kodları burada var' dedi. Bu projeyi ustalık döneminde başaracağız."

Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan 1 milyar 250 milyon TL bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında bir yılda yüzde 27 oranında suda indirime gittiklerini hatırlatan Şahin, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu bir ay içerisinde Gaziantep'e ulaştıracaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor faaliyetlerine yönelik projelerin yanı sıra eğitim, sosyal, kültürel, ticaret ve sanayi içerikli projeleri hakkında bilgiler verdi.