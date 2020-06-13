Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu - Son Dakika

Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu

Bilecik Belediye başkanı Semih Şahin, kentte polemik konusu haline gelen yeni mezarlık yeri ile ilgili, "Komisyona belediyemizce 6 adet yer önerilmiş, komisyon bu yerleri incelemiş ve kabul edilen 2 öneri için toprak analizleri yaptırılmıştır.

Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu, System.String[]

Bilecik Belediye başkanı Semih Şahin, kentte polemik konusu haline gelen yeni mezarlık yeri ile ilgili, "Komisyona belediyemizce 6 adet yer önerilmiş, komisyon bu yerleri incelemiş ve kabul edilen 2 öneri için toprak analizleri yaptırılmıştır. Selöz Köyü yolu üzerindeki alanın 150 yıldan fazla hizmet verebileceği tespit edilmiştir" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Bilecik Arena Programının konuğu olan Bilecik Belediye başkanı Semih Şahin, burada gazetecilerin yeni mezarlık yeri ilgili sorusuna, "Yeni mezarlık yeri Selöz Köyü yolunda bir alana yapılacak" demişti. Bunun üzerine başta köy muhtarı olmak üzere birçok kesim bu yere karşı çıkmıştı. Bunun üzerine Bilecik Belediye Semih Şahin, yaptığı açıklamada "Bilecik Belediyesi olarak, mevcut mezarlık alanında oluşan heyelana ilişkin takip çalışmalarımız devam etmektedir. Olası mezarlık yeri değişikliği hakkında, Bilecik Valiliği başkanlığında kurulan komisyona, Bilecik Belediyesi olarak 6 adet yer önerisi yapılmıştır. Komisyona sunulan bu 6 yer, Berkoz bağları bölgesinde iki ayrı yer, Pelitözü mezarlık ilave alanı, Çakırpınar köyü mezarlığı, mevcut mezarlığın alt bölgesi ve Selöz köyü mevkiinden ibarettir. Mezarlık yeri belirleme çalışmalarında ise; şehir merkezine uzaklık ve ulaşım şartları, temiz su kaynaklarının varlığı, şehrin hakim rüzgar yönü, toprağın yapısı, tarıma elverişli ya da orman arazisi olup olmadığı, kamulaştırma maliyetleri göz önünde bulundurulmuştur. Tüm bu bilgi ve şartlar ışığında komisyon tarafından Berkoz Bağları mevkisi ile Selöz Köyü değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma hakkında Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması gereken bütün yazışmalar tamamlanmakla birlikte, belediye olarak Selöz Köyü'nün hava şartlarının olumsuzluğu ve mezar yeri kazma çalışmasının güçlüğü konusundaki tavsiye ve uyarılarımız da ilgili kurula sunulmuştur. Ayrıca, mezarlık yeri belirlemede esas alınacak bir diğer husus ise yeni mezarlığın hizmet süresi olmaktadır. Şehrin nüfus artış hızı ve ölüm oranları göz önünde bulundurularak, Berkoz bağları bölgesinin 100 yıl ve üstü; Pelitözü mezarlık ilave alanının 15 yıl, Çakırpınar Köyü mezarlığının 10 yıl mevcut mezarlığın alt bölgesindeki alanın 40 yıl, Selöz Köyü yolu üzerindeki alanın ise 150 yıldan fazla hizmet verebileceği tespit edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, belediyemizce 6 adet yer önerilmiş, komisyon bu yerleri incelemiş ve kabul edilen 2 öneri için toprak analizleri yaptırılmıştır. Selöz Köyü yolu üzerindeki arazi olumlu yönde değerlendirilmiştir. Valilik başkanlığında kurulan ve belediyemizden bir üyenin de olduğu komisyonda, yeni mezarlık yeri ile ilgili karar netleşince kamuoyuna ve vatandaşlarımızın bilgisine sunulacaktır" dedi. - BİLECİK

Bilecik Valiliği, Semih Şahin, Pelitözü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin; mezarlık polemiğinde son noktayı koydu - Son Dakika

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