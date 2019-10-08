Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin minik öğrencilerle bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin minik öğrencilerle bir araya geldi

Başkan Şahin minik öğrencilerle bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Pıtırcık Kapalı Oyun Evi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Şahin minik öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Pıtırcık Kapalı Oyun Evi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.


Dünya Çocuklar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Şahin, çocuklarla resim yaparak dergi hediye etti. Her zaman çocuklara ve eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Belediyemiz Pıtırcık Kapalı Oyun Evine ziyarette bulunarak çocuklarımız ile bir araya geldik. Çocuklarımızın doğru öğrenme deneyimleri ve hayal güçlerinin gelişmesi açısından büyük öneme sahip okul öncesi eğitimini destekliyor, onlara bir ömür başarılar ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer erdi.


Veliler ve çocuklar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Subaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
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