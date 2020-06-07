Başkan Şahin Nizip ve Karkamış'ta üreticilerle buluştu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip ve Karkamış ilçelerinde nane ve buğday tarımı yapan üreticilerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel ile Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci'nin de katıldığı temasları kapsamında Nizip'e gitti.

Türkiye'nin nane ihtiyacının ve ihracatının önemli bölümünü karşıladığı ifade edile nane tarlasında çiftçilerle sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Şahin, Gazianteplilerin dahi Nizip'te nane üretildiğini az bildiğini belirterek, "Pandemi sonrası sağlığı güçlendirecek ürünler çok daha önem kazandı. Nane bağışıklığı ve vücut direncini arttırıyor. Kokusuyla, sindirime katkısıyla fayda sağlıyor. Artık insanlar, 'Nereye gideyim ne tadayım?' derken, bağışıklık sistemine önemli ölçüde katkı sağlayan 'Naneyi nerede yerim, nerede tadarım, naneden yapılan ürünleri nerede görebilirim?' dediğinde Nizip'e gelecek. Sağlığın kokusu şu tarlada burunlarımıza geliyor. Milletvekillerimizle konuştuk, buranın güçlü bir kooperatife, daha güçlü bir tanıtıma gerek duyduğunu gördük. Ankara'da da bunu takip ederek bütün dünyaya bu naneyi göstereceğiz, tanımayan tatmayan kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri de yılda 4 defa hasat edilen nanenin kooperatif yoluyla direkt çiftçiden tüketiciye ulaşmasını sağlamak için çalışma yapacaklarını belirtti.

Daha sonra Karkamış'a geçen Şahin ve beraberindeki heyet, buğday yetiştiren çiftçilerle buluştu, sağlıklı, doğal ürünü yetiştirme konusunda her türlü desteğin verileceğini kaydettiler.