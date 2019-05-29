Başkan Şahin, Nurdağı'nda birlik mesajı verdi

Büyük ilgiyle karşılaşan Şahin, masaları gezdi, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi, birlik mesajı verdi.

Nurdağı Belediyesi Uzay Çatılı Pazar Yeri'nde organize edilen geleneksel iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ŞAHİN: SOSYAL BELEDİYECİLİKTE YÜKSELEN BİR DEĞERİZ

İftar programında vatandaşlara seslenen Şahin, "Nurdağı çok özel, çünkü Ökkeşiye Hazretleri'nin türbesi burada. Nurdağı, yeni dönemde birliğin habercisidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bugün ben ve arkadaşlarım huzurunuzdayız. Biz, 'Halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla çalışıyoruz. Biz dualarla beslenen bir ekibiz. Nurdağı, her yönüyle çok güzel ve özel bir şehir girişi oldu. Gazi şehrin aynası, kapısı oldu. Allah'ın izniyle yeni dönemde bu özelliği daha da geliştireceğiz. Altyapı belediyeciliğini geliştireceğiz. Çok ciddi kaynak verirsin ama sabır ister. Sabır imandandır. En zor dönemi bitirdik. Artık üst yapıda, sosyal belediyecilikte yükselen bir değeriz" dedi.

BİRLİK VE DİRİ OLALIM

Merkez ilçeler ne hizmet almışsa taşra ilçeleri de bu hizmetleri aldığını kaydeden Başkan Fatma Şahin, şunları söyledi: "Ustalık döneminde ustalara yakışır işleri birlikte başaracağız. Mevla'm mübarek Ramazan ayının sonunda bütün dileklerimizi kabul etsin. Burada oluşan manevi iklimi bütün aylara yayalım. Birlik ve diri olalım."

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, Nurdağı'nın güzelleşmesinde Başkan Şahin ve ekibinin büyük bir emeği olduğunu aktardı.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı insanının her zaman özel ve güzel olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Grup Çelebi ve Bekir Çiçek ilahiler söyledi.