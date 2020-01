Başkan Şahin, o sorulara cevap verdi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, son günlerde kamuoyunu ilgilendiren işçi çıkartmalarıyla alakalı açıklamada bulundu.



Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasında çıkarılan işçi sayısının 32 kişi olduğunu söyledi. Şahin, "Geçtiğimiz meclis toplantısında TYP (Toplum Yararına Program) ile ilgili meclisten yetki aldık. 2020 yılı içerisinde İŞKUR'dan 80 TYP'li talebimiz var. Bu gerçekleştirilirse çıkan çalışanlarımızın bir çoğunu tekrar işe alacağız" dedi.



"Biz her zaman emekten yana tavrımızı aldık"



Şahin açıklamasının devamında, her zaman emekten yana tavır aldıklarını ifade ederek, "Biz seçimi kazanıp geldiğimizde 85 tane TYP'li bizde sıfırlandığında bu bizi emek düşmanlığıyla suçlama cesaretini gösterenler o zaman neredelerdi. 85 kişi TYP bize verilmediği için ilerine son verildi. Bu çerçevede biz her zaman emekten yanayız. Geçtiğimiz dönemde şuada Sayıştay tarafından soruşturma geçiriyor olsak ta asgari ücreti 2 bin 200 uyguladık. Bu dönemde asgari ücreti 2 bin 500 olarak uygulayacağız. Parti genel başkanımızın ağzından çıkan bizim için geçerlidir. Biz her zaman emekten yana tavrımızı aldık. Emekten yana olmayanlar 2 bin 324 lira ile kalıp sürpriz yapacağız diyerek yolda bıraktılar" ifadelerine yer verdi.



"Çıkarttığımız kişilerle ilgili gerçek rakamlar vereceğim"



Şahin, işten çıkarttıkları kişilerin sayılarının tam olarak 32 kişi olduğunu belirterek, "İsim vermeden çıkarttığımız kişilerle ilgili gerçek rakamlar vereceğim. Toplam dün itibariyle netleşmiş olarak 32 kişiyi çıkardık. Çıkartma gerekçelerimiz bunların 17 tanesi geçici işçi statüsünde 4 aylığına yada 6 aylığına almış yada süreleri bitmiş insanlar. Her yıl belediyeler geçici istihdam kararı alır dönemsel olarak yaza doğru park bahçeler kışa doğru karla mücadele gibi sebeplerle belirli sayıda sezonsal sayıda alıp süreleri bitince çıkar. Burada bizde çoğunluk bu grup. Mülkiye müfettişinin doğrultusunda Zabıta ve itfaiye gibi birimlerde memur olmayanların çalışmasının yasak olduğunu söyledi. Bizde önceki dönem neden söylemediniz diye sorduk uygulanması lazım dediler o yüzden bizde memur olmayan 5 kişi mülkiye müfettişi raporu sonucu çıkmıştır. Bunun dışında hepsinin bir gerekçesi var. Biz biliyorsunuz mezbahamızı özelleştirdik oradan da çıkanlar oldu ve bu bizim toplam sayımız 32 kişi" dedi.



"Partizanlık yapacak olsak bu rakamları burada göremezsiniz"



Şahin, partizanlık yapmadıklarına da değinerek, "Benimle çalışan arkadaşlarımın 20'si Selim Yağcı'nın akrabası. 13 yakın akrabası 7'si uzak akrabası. Aynı şekilde rakibim yani partinin adayı Nihat Can'ın oğlu ve dayısının eşi akrabası gibi çalışan personeller var. AK Parti il Başkanının hem eşi bizde çalışıyor. O yüzden bu partizanlıkla ilgili cevap vermeyeceğim rakamlar ve durumlar belli. Bizler onlar gibi yapmadık yapmayız da. Biz liyakat olarak bunu hak eden herkes burada işine devam ediyor. Seçimden önce de dediğimiz gibi çalışan herkes bizle çalışmasına devam edecektir dedik. Bu konuyla ilgili Genel Başkanımızda namus sözü verdi bizde tutuyoruz. Bunun dışında ben çalışıyordum da işten çıkardılar gibi bir durum yok. Biz onun dışında çalışan birini çıkarak olsak partizanlık yapacak olsak bu rakamları burada göremezsiniz. Hepiniz biliyorsunuz onların döneminde böyle şeyler göremedik" şeklinde konuştu.



"Devletin parasında hepimizin payı vardır"



Başkan Şahin, devletin parasında herkesin payı olduğuna değinerek, "Alo demeden bir şeyi araştırmadan atıyorlar tutuyorlar. Bu bir ciddiyet değil. Bu işler ciddi işler sen eğer ciddi bilgilenmeyle, araştırma yapmadan bir şeyler söylüyorsan bir gün sonra seni kimse ciddiye almaz. Önce araştıracaksın sonra beyanat vereceksin. Bu geçici işçileri süreleri bittiği için çıkartacağım ki yeni dönemde İŞKUR 2020 bütçesi geldiğinde proje başvurularımı yaptım, belediye olarak ihtiyaçlarımızı belirttik. İŞKUR daha önce yaptığı gibi bana 85 kişilik kadro verdiğinde bunları geri alacağım ben.Madem o kadar emek severler bunun için köstek değil destek olsunlar. Burası Bilecik. İŞKUR kaynağı devletin kaynağı, hükümetin değil. Git AK Partiye üye ol sonra gel seni belediyeye işe alayımla bu iş olmaz. O devletin parasıdır. O devletin parasında hepimizin payı vardır. Hakikaten emekten yana bir tavır alacaklarsa bu gürültü koparanlar asıl bunda gürültü kopartmak için 85'lik kadronun alınması için mücadele etsinler ben sonra onlara gidip teşekkür edeyim. Bırakın 32'yi 64 kişi istihdam edelim ve daha ok iş sahibi olsun, Bilecik'e daha çok hizmet edelim" dedi.



"Geçici işçilerin hepsini süreleri bitti"



Şahin son olarak, geçici işçilerin hepsinin sürelerinin bittiğini ifade ederek, "85 kişi buradan çalınınca tık yok. Sadece geçici olarak aldıklarımızın süreleri bittiği için çıkartıldılar. Bunların çoğu park bahçelerde çalışıyor bunlar mayıs ayında eğer TYP bize şu kadar kişi dediğinde performans notlarına göre tekrar alacağız. Gerçek emekten yana ve o insanların arkasında olanlar asıl bunu çıkartmaya uğraşırlarsa ben onların samimiyetine inanırım, gerisi kuru gürültü. Partizanlık sözcüklerini ağzına almasın onlar. Belediyelerde oluşturdukları akraba kümeleri ve TYP'den adam alırken önce partiye üye ol ondan sonra gel demeleri yüzünden bu sözcüğü ağızlarına almaya hakları yok. Geniş, geniş konuşmak yok önce kendine bakacaksın. Geçici işçilerin hepsini süreleri bitti çıkarttık bundan sonra projelerimizi yazdık, İŞKUR'a verdik kontenjan verdiğinde çoğu aynı kişiler olmak üzere geri alacağız çıkarttığımız arkadaşları. Öncelikle bendeki iyi puanlılar olmak üzere geri alacağız. Çünkü sezona giriyoruz" dedi. - BİLECİK