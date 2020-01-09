Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her Zaman Birlikte" projesi kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her Zaman Birlikte" projesi kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde; toplumda sürdürülebilir barış ortamını sağlamak, vatandaş-devlet iletişimini güçlendirmek ve gençlere devlet olgusunun önemini vurgulamak amaçlandı.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda öğrencilerle buluşan Başkan Fatma Şahin, belediye bünyesinde yapılan değişiklikleri anlattı. Gençlere dönük Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı'nı kurduklarını söyledi. Bu başkanlık çatısı altında teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesinde genç kuşağa destek olduklarını dile getirdi.


Öte yandan dünyanın bilim ve teknoloji çağını yaşadığını aktaran başkan Şahin, "Teknofest bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek. Bu festivalin şehrimizde yapılması için büyük gayret gösterdik. Kentte bulunan 1 milyon gencin varlığını her mecrada tekrar tekrar hatırlattık. 'Biz bu festivalin altından rahatlıkla kalkarız' dedik. Böylelikle eylül ayında düzenlenmesi planlanan Teknofest'e Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden insan, şehrimizi ziyaret edecek" dedi.


Sohbetin ardından günün anısına Başkan Fatma Şahin, Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileriyle toplu fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Mimar Sinan, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır

Son Dakika Haberleri
17:42 Burdur'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
17:42 AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
17:42 Çankırı'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
17:41 Mersin eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: emine bulut gibi ölmek istemiyorum - Son Dakika
17:37 İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan İHA'ya ziyaret - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]