Başkan Şahin: "Ordu'da tarım ve hayvancılık canlanıyor"

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin, kentte tarım ve hayvancılığın canlandığını belirterek, doğal ürünlerin tüketilmesi konusunda ise okullarda eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu'da tarım ve hayvancılığın verilen destek ve teşvikler ile arttığına dikkat çekti. Verilen desteklerin üreticiye güven sağladığını ve üretimin arttığını ifade eden Şahin, "Bunun daha da artması gerekir. Şuan ürün desteklerinin biraz daha arttırılmasını bekliyoruz. Gübre, mazot ve alan bazlı desteklerin geçmişe göre attırılmasını bekliyoruz. Bir de ürün bedellerinin artmasını istiyoruz. Şuan sütün litresi maalesef kola kadar yok. Artık bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim bakımından süt tüketiminin arttırılması gerekiyor. Kola ve benzeri zararlı ürünlerin tüketilmesi yerine doğal ürünlerin tüketilmesini sağlamak adına okullarda eğitimlerin verilmesi gerekiyor" dedi.

Şu anda Ordu'nun altın bir dönem yaşadığını kaydeden Başkan Şahin, "Ordu için çok şanslı bir dönem. Gerek bürokraside, gerekse belediyelerde gayet hareketli bir dönem yaşıyoruz. Ordu Valimiz Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören sürekli olarak bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ordu için altın bir çağ diyebiliriz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - ORDU