Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Organize Sanayi Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Başkan Şahin, Organize Sanayi Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

10 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fabrika ziyaretleri kapsamında gittiği her fabrikada çalışanlarla birlikte yemek sırasına girdi, öğle yemeği yedi, büyükşehir tarafından yürütülen projeleri çalışanlara anlattı.

Başkan Şahin, Organize Sanayi Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]

Hem işvereni hem de çalışanı dinleyen başkan Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin nabzını tuttu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin üretim merkezi olan Gaziantep'i, çağ atlatmak için istişareleri önemsedi, barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Bölgedeki fabrikaları ziyareti sırasında büyük bir ilgiyle karşılanan başkan Şahin, özellikle sanayi işçilerini yakından ilgilendiren 250 bin nüfusun yaşayacağı 50 bin konutluk Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Kuzey Şehir Projesinde gelinen son noktayı anlattı.

Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Kuzey Şehir Projesinin ilk etabını oluşturan 3 bin konutun tamamlandığını aktaran Şahin, "Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak. Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak" dedi.

Kent içi trafiği rahatlatacak olan Gaziray Projesi'nin yanı sıra yapımı tamamlanan Düzbağ İçmesuyu Projesinin detaylarını anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dev bütçeli belediye yatırımlarının devlet yatırımına dönüştüğünü sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:27 Kaynak: Bültenler

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı

Çin, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Eksantrik Milleri Sivas'tan Almaya Başladı HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 16:37:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Organize Sanayi Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]