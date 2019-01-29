Başkan Şahin, Organize Sanayi Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Hem işvereni hem de çalışanı dinleyen başkan Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin nabzını tuttu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin üretim merkezi olan Gaziantep'i, çağ atlatmak için istişareleri önemsedi, barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Bölgedeki fabrikaları ziyareti sırasında büyük bir ilgiyle karşılanan başkan Şahin, özellikle sanayi işçilerini yakından ilgilendiren 250 bin nüfusun yaşayacağı 50 bin konutluk Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Kuzey Şehir Projesinde gelinen son noktayı anlattı.

Başkan Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Kuzey Şehir Projesinin ilk etabını oluşturan 3 bin konutun tamamlandığını aktaran Şahin, "Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak. Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek. Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak" dedi.

Kent içi trafiği rahatlatacak olan Gaziray Projesi'nin yanı sıra yapımı tamamlanan Düzbağ İçmesuyu Projesinin detaylarını anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dev bütçeli belediye yatırımlarının devlet yatırımına dönüştüğünü sözlerine ekledi.