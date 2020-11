Başkan Şahin, "Osmaneli deprem açısından güvenli bir bölge" - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihteki adıyla Lefke'nin (Osmaneli) eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "İlçemiz tarihte depremler ve doğal afetlerden etkilenmemiş çok güvenilir alan üzerine kurulmuştur." dedi.

Başkan Şahin, geçtiğimiz gün 6,6 büyüklüğünde İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir açıklama yaptı. Depremde hayatına kaybedenlere başsağlığı yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Şahin, "Allah'tan son 20 yılda her alanda olduğu gibi tabi afetlere müdahale ve yaraları sarmada çok büyük yol katlettik. Sağlıkta büyük yatırımlarla Dünyada örnek model olduğumuz gibi, doğal afetlerde de sadece yurt içinde değil yurt dışında da olaylara ilk müdahale eden ve yardıma koşan bir Türkiye var artık. Hatta son yıllara buna ezilen tüm Dünya haklarının bölgemizden başlayarak emperyalizme karşı umudu olduk. Bunlarda Allah şükür çok güçlendik. Her şeyi devletten, her şeyi hükümetten bekleyen bir anlayışımız var. Ama iş uygulamaya gelince özellikle kentsel dönüşümde herkes daha fazla daire nasıl alabilirim hesabı yapıyor. Sonuçta anlaşamayan apartman sakinleri nedeniyle de bir çok riskli binada sahipleri dahil vatandaşlarımız oturmaya devam ediyor. İnşallah bu felaketlerden dersimizi alır, kentsel dönüşümde hükümetimizin, devletimizin bunca kolaylığına karşı kat hesabı yapmadan öncelik olan can güvenliğimizi önemseriz. Sanırım bunu da yaşaya yaşaya öğreniyoruz. İnşallah bu son hazırlıksız yakalandığımız deprem olur" dedi.

"Geçmişimize o günün şartlarında böyle güvenli bir bölgede Osmaneli'ni kurdukları için kendilerine minnettarız"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Osmaneli olarak baktığımızda ise öncelikle ilçemizin geçmişte de depremlerden ölümcül hasarlar görmediğini tarihçilerimizin tespitlerinden biliyoruz. Depremde yaşanan hasarlara da, Sakarya Nehri üzerinde yer alan Roma Köprüleri, Taş Köprü gibi diğer köprülerimizdir. Onun dışında Osmaneli eski yerleşim yerimiz kayalıklar üzerinde yer alan güvenli bir bölge olarak depremlerden ve doğal afetlerden etkilenmemiştir. Bu ilçemiz acısından son derece önemli bir durumdur. Geçmişimize o günün şartlarında böyle güvenli bir bölgede Osmaneli'ni kurdukları için kendilerine minnettarız. Deprem açısından baktığımızda Osmaneli ilçemizi son derece güvenli bir yerleşim yeridir. Risk sadece Göllü Camiinin alt kısmında ve İstasyon Caddesinin alt kısmında söz konusudur. Belediyemiz meclisi de yaptığı son imar planı revizyonunda Osmaneli'nde kat sınırlaması dört olarak belirlenmiştir. Yeni TOKİ ise fore kazıklar üzerine oturtulmuş ve Osmaneli ilçemizin depreme en dayanıklı binasıdır. Osmaneli halkının rahat olması açısından konuyu bilgilerine sunduk" dedi. - BİLECİK