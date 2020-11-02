Başkan Şahin, "Osmaneli deprem açısından güvenli bir bölge" - Son Dakika

Başkan Şahin, "Osmaneli deprem açısından güvenli bir bölge"

02.11.2020 12:10
Başkan Şahin,

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihteki adıyla Lefke'nin (Osmaneli) eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "İlçemiz tarihte depremler ve doğal afetlerden etkilenmemiş çok güvenilir alan üzerine kurulmuştur.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihteki adıyla Lefke'nin (Osmaneli) eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "İlçemiz tarihte depremler ve doğal afetlerden etkilenmemiş çok güvenilir alan üzerine kurulmuştur." dedi.

Başkan Şahin, geçtiğimiz gün 6,6 büyüklüğünde İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir açıklama yaptı. Depremde hayatına kaybedenlere başsağlığı yaralılara ise acil şifalar dileyen Başkan Şahin, "Allah'tan son 20 yılda her alanda olduğu gibi tabi afetlere müdahale ve yaraları sarmada çok büyük yol katlettik. Sağlıkta büyük yatırımlarla Dünyada örnek model olduğumuz gibi, doğal afetlerde de sadece yurt içinde değil yurt dışında da olaylara ilk müdahale eden ve yardıma koşan bir Türkiye var artık. Hatta son yıllara buna ezilen tüm Dünya haklarının bölgemizden başlayarak emperyalizme karşı umudu olduk. Bunlarda Allah şükür çok güçlendik. Her şeyi devletten, her şeyi hükümetten bekleyen bir anlayışımız var. Ama iş uygulamaya gelince özellikle kentsel dönüşümde herkes daha fazla daire nasıl alabilirim hesabı yapıyor. Sonuçta anlaşamayan apartman sakinleri nedeniyle de bir çok riskli binada sahipleri dahil vatandaşlarımız oturmaya devam ediyor. İnşallah bu felaketlerden dersimizi alır, kentsel dönüşümde hükümetimizin, devletimizin bunca kolaylığına karşı kat hesabı yapmadan öncelik olan can güvenliğimizi önemseriz. Sanırım bunu da yaşaya yaşaya öğreniyoruz. İnşallah bu son hazırlıksız yakalandığımız deprem olur" dedi.

"Geçmişimize o günün şartlarında böyle güvenli bir bölgede Osmaneli'ni kurdukları için kendilerine minnettarız"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Osmaneli olarak baktığımızda ise öncelikle ilçemizin geçmişte de depremlerden ölümcül hasarlar görmediğini tarihçilerimizin tespitlerinden biliyoruz. Depremde yaşanan hasarlara da, Sakarya Nehri üzerinde yer alan Roma Köprüleri, Taş Köprü gibi diğer köprülerimizdir. Onun dışında Osmaneli eski yerleşim yerimiz kayalıklar üzerinde yer alan güvenli bir bölge olarak depremlerden ve doğal afetlerden etkilenmemiştir. Bu ilçemiz acısından son derece önemli bir durumdur. Geçmişimize o günün şartlarında böyle güvenli bir bölgede Osmaneli'ni kurdukları için kendilerine minnettarız. Deprem açısından baktığımızda Osmaneli ilçemizi son derece güvenli bir yerleşim yeridir. Risk sadece Göllü Camiinin alt kısmında ve İstasyon Caddesinin alt kısmında söz konusudur. Belediyemiz meclisi de yaptığı son imar planı revizyonunda Osmaneli'nde kat sınırlaması dört olarak belirlenmiştir. Yeni TOKİ ise fore kazıklar üzerine oturtulmuş ve Osmaneli ilçemizin depreme en dayanıklı binasıdır. Osmaneli halkının rahat olması açısından konuyu bilgilerine sunduk" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin, Osmaneli deprem açısından güvenli bir bölge

Münür Şahin, Osmaneli, Deprem, Lefke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin, 'Osmaneli deprem açısından güvenli bir bölge' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı         
12:17
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek         
11:49
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:50:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin, "Osmaneli deprem açısından güvenli bir bölge" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei