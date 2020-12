Başkan Şahin, "Osmaneli, Türkiye ve dünyada marka kent olacak" - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, turizm hedeflerine yönelik 2014 yılından bu yana çok büyük bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirterek, "Osmaneli Covid-19 sonrası turizmde Türkiye ve dünyada marka kent olacak" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemizin tüm altyapısı tamamlanarak 58, 60 bin kişinin aynı anda yaşayacağı şehir planlaması ve buna göre çevre düzenlemesi yaptık, Ardından park, yeşil alanlar, genel şehir planlaması İstanbul Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerimizin desteği ile yeniden genel revizyondan geçirildi. Osmaneli'nde 350 bin metrekarelik sit alanında yer alan tescilli konakların yanında özellik arz eden diğer yapılarda eklenerek çok güzel bir Osmaneli Konakları portföyü oluşturuldu ve restorasyonlara büyük hız verildi. Roma İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalan Osmaneli Konakları envanteri yeniden oluşturuldu. Ekiplerimizle bu güne kadar 75 adetin üzerinde tarihi Osmaneli Konağının restorasyonu tamamlandı. Osmaneli Belediyesi sadece kendi konak otelleri, Prof. Dr. yunus söylet içmeler tesisleri ile yatak kapasitesini 250 adet yatak kapasitesine ulaştı. Özel sektörü de içine kattığımızda Osmaneli'nde öğrenci pansiyonları hariç 500 kişinin konaklayacağı kapasite yakalandı. Hedef 2021 yılında 750 yatak kapasitesi, 2022 yılında bin yatak kapasitesine sadece Osmaneli Belediyesi olarak ulaşmak. Osmaneli'nde yatak kapasitesini arttırırken konferans ve toplantılar için salon sayısını ve kalitesini de arttırıyoruz. Osmaneli sadece ilçemizin değil Bilecik ilinin tüm organizasyonlarında ev sahipliği yapacak veya diğer ilçelere destek olacak yatırım planlamalarını da yapıyor" dedi.

"3 adet kapalı antrenman salonu için 2021 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleri ile yatırıma başlıyoruz"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Spor turizminde yaptığımız spor tesisleri ve 2021 yılında yapmayı planladığımız yeni tesislerle 3 Adet UFEA standardında 2 doğal çim, 1 adet suni çim futbol sahasına sahip olacak. Tenis kortu sayısı 2021 yılında mevcutlarla birlikte 5 adete çıkacak. Ulusal Tenis Turnuvalarına ev sahipliği yapabileceğimiz kapasiteye ve olanağa kavuşacağız. Futbolda üç yıl arka arkaya yaptığımız ancak bu yıl salgın nedeniyle ara verdiğimiz TFF destekli Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası önümüzdeki yıllarda yurt dışına da açılarak devam edecek. Yine TFF ile birlikte 8-14 yaş grupları için yeni turnuvaları ilave edeceğiz. Kadın Futbol Turnuvamız Zafer Kupası adı altında devam edecek. Mevcut spor salonumuz onarımdan geçiyor. 3 adet kapalı antrenman salonu için 2021 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleri ile yatırıma başlıyoruz. Yine 2 adet bayan ve erkekler için Osmangazi Parkımızın içinde yüzme havuzlarımızı 2021 yılında inşa edeceğiz. Yine Osmangazi Parkında bayan ve erkek sporcular ve halkımız için fizik tedavi, kondisyon salonu, sağlık salonu yer alacak" dedi.

"Bu büyük parkımız içinde 500 bin adet ağaç olacak"

Başkan Şahin, 6 buçuk kilometrelik Sakarya nehir kıyı sahile yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kros yolları yaptıklarını anlatarak, "Sakarya Nehri kıyısında 500 bin metrekarelik çok büyük bir parkımız ve spor alanlarımız oluyor. Bunun yaklaşık 250 bin metrekarelik bölümünü tamamladık. Bu büyük parkımız içinde 500 bin adet ağaç olacak. Yine aynı parkta plaj gibi kullanabileceğimiz su sporları, sörf, kano, kürek yarışmaları yapılabilecek. Gölettin diğer bir faydası ise yangınlar içinde kullanılabilecek. 20 bin metrekarelik alanı kapsayacak gölet çok güzel bir görünüme sahip olacak . Çerkeşli köyümüzdeki gölette belediye sporumuzun su sporları tesisleri yer alacak. Çerkeşli Göledinde özellikle köylerimizdeki gençlerimize yüzmeyi mutlaka öğreteceğiz ve spor sporları konusunda da onları yetiştireceğiz. Yine Hisarcık, Adliye, Ağlan, Boyunkaya, Oğulpaşa köylerimizde sporcular ve gençlerimiz için kamp merkezleri ve göletlerde su sporları ve balıkçılık alanları yer alacak. Osmaneli gençlerin ve doğa severlerin hayran kalacağı ve Marmara Bölgemizde örnek bir spor ve turizm kenti oluyor" dedi.

"İpek yolu, Roma Ordu yolu, Sufi yolu, Haç yolu, Anadolu, Asya, Afrika'ya uzanan yolların kesişme noktası ilçemiz"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında Osmaneli tarih boyunca 18 medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getirerek, "Bu medeniyetlerden geriye kalan bir çok değerli tarihi esere ve kültür varlıklara sahip. İpek yolu, Roma Ordu yolu, Sufi yolu, Haç yolu, Anadolu, Asya, Afrika'ya uzanan yolların kesişme noktası ilçemiz. Sakarya Nehrinin içinden geçtiği Göksu, Karasu, Göynük suyunun ilçemiz sınırları içinde Sakarya Nehrine birleştiği verimli topraklara sahip ve bu nedenle Bilecik İlinde tarımla uğraşan en büyük nüfusa sahip ilçe Osmaneli. Özellikli ürünleri karpuz, kavun, ayva, domates, şeftali, biber başta olmak üzere sebze-meyve deposu Osmaneli. Bu özelliğini de turizmde fazlasıyla kullanacak ilçemiz. Osmaneli Belediyesi olarak Başta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başta olmak üzere 35 üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Osmaneli'nin gerçek tarihini, tarihi ve kültürel varlıklarını, bitki örtüsünü ve bu yörede yaşayan canlıları bilimsel olarak ortaya çıkarmak için büyük çaba saf rettik. TÜBİTAK destekli doğa projelerimizin bu yıl 5'incisi Osmaneli'nde yapılacak. Artık ilçemizdeki her türlü bitki örtüsünün ve canlı türlerinin tümü hakkında envanterimiz ve kayıtlı bilimsel dokümanlarımız var. Değerli hocalarımıza ve üniversite rektörlerimize ve öğretici kadrolarına özellikle ilçemize katkıları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Osmaneli tarihine, bu tarihi yazan değerlerinin isimlerini yaşatıyor"

Şahin, son olarak, "Osmaneli, Anadolu Selçuklu İmparatorluğunu, Osmanlı İmparatorluğunu, Ertuğrul Gazi, Dursun Fakıh, Şeyh Edebali, Osman Gazi, Balaban Gazi, Samsa Çavuş, Köse Mihal, Orhan Gazi gibi birçok değerini de öne çıkarıyor. Yine Kurtuluş Savaşı sırasında da işgal edilmeyen Osmaneli stratejik bir üst olarak kullanan ve defalarca Osmaneli'ne gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Halide Edip Adıvar gibi değerlerine de sahip çıkıyor ve onları gelecek nesillere taşıyor. Parklarda, spor tesislerinde kısaca her yerde öne çıkan isimlerimiz belli bizim. Kısaca Osmaneli tarihine, bu tarihi yazan değerlerine her ortamda sahip çıkıyor ve onları her yerde öne çıkıyor ve isimleriyle onları yaşatıyor" dedi. - BİLECİK