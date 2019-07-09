Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Osmangazi'yi Anma etkinliğine katıldı
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Başkan Şahin, Osmangazi'yi Anma etkinliğine katıldı

39 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmangazi'yi Anma etkinliğine katıldı.

Başkan Şahin, Osmangazi'yi Anma etkinliğine katıldı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmangazi'yi Anma etkinliğine katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İstanbul Bilecikliler Derneği tarafından düzenlenen Osmangazi'yi Anma etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Şahin, "Bilecik ve ilçeleri kuruluşun ve kurtuluşun şehrine yakışan konuma gelecek. Turizmde yükselen değer olan Osmaneli halkının selamlarını sizlere iletiyorum. Bilecik'ten iş için ayrılmış hemşerilerimizi tekrar Osmaneli ilçemize dönmeye davet ediyorum. Osmaneli göç alıyor, bu göçün hemşerilerimiz sizlerle gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Osmaneli artık yaşam kalitesi ile sizleri tekrar yerleşim için bekliyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
Münür Şahin, Osmangazi, Osmaneli, Bilecik, Yaşam
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