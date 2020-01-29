Başkan Şahin pazarcı esnafının sorunlarını dinledi - Son Dakika

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Başkan Şahin pazarcı esnafının sorunlarını dinledi
6 saat önce
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı'da her Çarşamba günü kurulan Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kaynaşlı'da her Çarşamba günü kurulan Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şahin, pazaryeri esnafını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi. Şahin açıklamasında "Pazar esnafımızı ziyaret ederek alışverişe gelen vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Esnaflarımızın talepleri doğrultusunda pazar alanındaki ihtiyaçları zabıta hizmetlerimiz ile gidermeye çalışıyoruz. Tüm esnafımıza bereketli satışlar dilerim" dedi. - DÜZCE
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