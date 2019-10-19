Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Pelitözü Mahallesi'nin talebini yerine getirdi
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin Pelitözü Mahallesi'nin talebini yerine getirdi

Başkan Şahin Pelitözü Mahallesi'nin talebini yerine getirdi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pelitözü Mahallesi Sağlıkçılar Sitesi, 469. Sokak ve Gürgen Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışması yapılarak, Sağlıkçılar sitesi ile mahalle sakinlerinin talebini yerine getirdi.

Başkan Şahin Pelitözü Mahallesi'nin talebini yerine getirdi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pelitözü Mahallesi Sağlıkçılar Sitesi, 469. Sokak ve Gürgen Sokak'ta kanalizasyon hattı çalışması yapılarak, Sağlıkçılar sitesi ile mahalle sakinlerinin talebini yerine getirdi.


Kentin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi tarafından birçok mahallede yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Pelitözü Mahallesi Sağlıkçılar Sitesi, 469. Sokak ve Gürgen Sokak'ta kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Mahalle ve site sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Pelitözü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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