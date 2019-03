Başkan Şahin: "Projelerimizle Atakum'u 2023'e Hazırlayacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkanı Adayı Zihni Şahin, "Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan taviz vermeyeceğiz. Projelerimizle Atakum'u Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'e hazırlayacağız" dedi.



Başkan Şahin, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan ve dernek üyelerinin misafiri oldu. Başkan Şahin programda Samsunlu iş insanlarına '100'üncü Yılda 100 Proje' hedefleri hakkında bilgi verdi.



"Bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacaktır"



Atakum'un gelişimine büyük katkı sağlayacak olan projelerin startını 1 Nisan'dan itibaren vereceklerini ifade eden Başkan Şahin, "Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun bütün hemşehrilerimiz belediye yönetiminde söz sahibi olacaktır. Belediye faaliyetlerinde muhtarlar, STK'lar ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyona, Büyükşehir ve hükümetimizle iş birliğine açık bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Yönetimde şeffaflık ve ortak akıldan taviz vermeyeceğiz. Projelerimizle Atakum'u Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'e hazırlayacağız. Millet sevdası, vatan aşkı, özgürlüğünden taviz vermeme, bütün inançlara kucak açma, birlikte yaşama kültürü Atakum'un karakteridir. Büyük Türk milletinin yeniden doğduğu Samsun'un sevdalısı olarak, ülkümüz al bayrağımızın gölgesinde başı dik, geleceğe güvenle bakan, kendi tarihini yazan bir Atakum olmaktır" dedi.



"Çevreye daha duyarlı yeşil bir Atakum hedefimiz olacaktır"



Üniversiteler ile işbirliği içerisinde bilimi esas alarak şehir planlaması yapacaklarını aktaran Başkan Şahin, "Çevreye daha duyarlı yeşil bir Atakum hedefimiz olacaktır. Millet Bahçesi ile insanların daha huzurlu bir şekilde çocuğuyla dolaşabileceği, dinlenebileceği bir ortam oluşturacağız. Kültür ve Sanat Merkezi ile Türk kültür sanatına hizmet edeceğiz. Her türlü kursun verilebileceği Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerimize ve halkımıza yönelik faaliyetler yapılacak. Kültür Sanat Merkezi, Atakum'u festivaller şehri yapma hedefimize hizmet verecek ve Atakum hedefleriyle bölgenin çekim merkezi olacaktır" diye konuştu.



"Tesisler şahısların değil tüm Atakumlularındır"



Belediyeye ait birçok tesisin olduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Başta Kocadağ bölgesinde olmak üzere biz de pek çok tesis yapacağız ve Atakumluların hizmetine sunacağız. Tüm tesislerimizi belediye işletecek. Çalışan personelimiz Atakumlular olacak. Gerekli tüm alışverişleri ise Atakum esnafından yapılacaktır. Her şeyimiz açık ve şeffaf olacaktır. Bu tesisler şahısların değil tüm Atakumlularındır. Bu anlayışla insanlarımıza hizmet edeceğim" şeklinde konuştu.



"Üreticilerimiz daha çok kazanacak"



Üreticinin ürününün elinde kalmayacağını belirten Başkan Şahin, "Alım garantili sözleşmeli ürün modeli uygulamamız ile çiftçinin ürününü alacağız. Organik tarımı destekleyeceğiz ve otoparklı semt pazarları kuracağız. Tarım ve hayvancılığı teşvik edip destekleyeceğiz. Modern bir canlı hayvan pazarı kuracağız. Üreticilerimizin süt, yoğurt tereyağı gibi ürünlerinin endüstriyel ürün haline getirilmesini destekleyeceğiz. Üreticimiz bu projelerimizle daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır. 2014 yılında mahalle olan tüm köylerimizin yol ve ulaşım eksikliklerini tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



"İnsanlarımız engellerin olmadığı engelsiz bir Atakum'da yaşayacak"



Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında, hanesinde engelli bireyi bulunan ailelerin düğün, nişan, sünnet, cenaze, mevlit ve pazar alışverişleri gibi zaruri durumlarda engelli bireylerini rahatlıkla bırakabilecekleri ve içinde uzman görevlileri bulunan Engelli Hizmet Merkezi'ni kuracaklarını da söyleyen Başkan Şahin, "Atakumumuzda yapılan her şey engelli kardeşlerimize uygun yapılacaktır. İnsanlarımız engellerin olmadığı engelsiz bir Atakum'da yaşayacak" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

