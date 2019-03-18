Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Başkan Şahin, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Şahin, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, esnaf ziyaretleri ve fabrika ziyaretlerine devam ediyor. Yaptığı ziyaretler hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sonuçta halkımız ne derse o olacak. Halkımız 5 yılda yapılan büyük hizmetleri görüyor ve bu dönemde bizlere desteğini sürdürüyor. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

Bilecik, Münür Şahin, Osmaneli, Yaşam
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