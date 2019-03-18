Başkan Şahin, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, esnaf ziyaretleri ve fabrika ziyaretlerine devam ediyor. Yaptığı ziyaretler hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sonuçta halkımız ne derse o olacak. Halkımız 5 yılda yapılan büyük hizmetleri görüyor ve bu dönemde bizlere desteğini sürdürüyor. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:20 Kaynak: İHA
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