Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Seçim Startını Verdi

Başkan Şahin Seçim Startını Verdi

2 gün önce

Aksu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Parti Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin seçim çalışmalarına start verdi.

Başkan Şahin Seçim Startını Verdi, System.String[]
Aksu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının AK Parti Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin seçim çalışmalarına start verdi. Pınarlı Mahallesinde bulunan seçim ofisinde Pınarlı, Soğucaksu ve Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şahin, 5 yılda yapılan hizmetleri anlattı, bundan sonra hedeflerini sıraladı.

AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci, Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çalışır ve meclis üyesi aday adaylarının da yer aldığı toplantıda ilk konuşmayı Cebeci yaptı. Cebeci; "Adayımız olarak Halil Şahin gösterilmiştir, başkanımıza bu süreçte başarılar diliyoruz. Birlikte çalışarak kendisini yeniden başkanlığa taşıyacağız. Cumhur ittifakı ile seçime gideceğiz ve bu ittifakı mezara kadar sürdüreceğiz. Biz 10 yıllık bir ilçe belediyeyiz. Yapacak olduğumuz çalışmalarla ilçemizi planlayacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde bütün halkımızın desteklerini bekliyoruz. Başkanımıza seçimi yeniden kazandırmak için hepinizin oylarına talibiz." dedi.

Şahin: " Hedefimiz Aksu'yu şehirleştirmek"

5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri anlatarak konuşmasına başlayan Başkan Şahin, "Bizim Aksu'da şehir oluşturmak diye bir hedefimiz vardı. Özellikle Pınarlı, Cihadiye bölgesindeki imar çalışmasını olmazsa olmazımız olarak görüp, size sandık koymuştuk. Buraların mülkiyet sorununun çözümü konusunda sona gelindi. Güzelyurt'a mesire alanı yapıyoruz, yer teslimini gerçekleştirdik." dedi.

Altıntaş, Güzelyurt mahallelerini de kapsayan Çalkaya sorununu özel yasa çıkararak çözüme kavuşturduklarını söyleyen Şahin, hastanenin inşaatına başlandığını, kanalizasyon çalışması yapıldığını, Fen İşleri binası yaptıklarını belirterek " İlçemize spor tesisleri kazandırdık, Temizlik İşleri binası inşaatına başladık, otogar yerini hazırladık. Tabiri caizse şehri dokumaya başladık, ama sizde taktir edersiniz ki planlama vakit alıyor. Biz ekibiyle birlikte laf üretmekten çok, hizmet üreten bir belediye olmaya çalıştık. Aksu, EXPO 2016 sayesinde hükümetimiz tarafından yapılan hizmetlerle ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile de ciddi ilerleme kaydetti. Raylı sistem, köprülü kavşaklar, Aksu çayının ıslahı, Macun deresinin ıslahı bu süreçte ilçemize kazandırıldı. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Aksu Belediyemizin üçlü çalışmasıyla Aksu çağ atladı, yıllardır çözülemeyen sorunlar çözüldü. Ama yeter mi elbette yetmez. İlçemizde yapmamız gereken daha çok işimiz var. Belediyemizin bütçesi kısıtlı, imar planları bitip de ruhsat vermeye başlayınca hizmetlerimizi daha da rahat yapacağız. Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle hizmetler ilçemize daha rahat kazandırıldı. Yoksa tek başına belediye olarak her şeyi yapabilmemiz mümkün değil." dedi.

AK Parti ideoloji değil hizmet partisi

Bizim partimiz ideoloji partisi değil, hizmet partisi diyen Şahin, "Konu hizmet olduğu zaman bir araya gelebilen sağ duyulu kesim bizim içimizde. Cumhur ittifakında MHP ile seçime hazırlanacağız." şeklinde konuştu. Son günlerde yaşanan afetlere de değinen Şahin, "35 mahallemizde asfaltlamadığımız yol kalmadı, yağışlarda bozulan yollarımızı da havalar düzelince yeniden yapacağız. Hortum nedeniyle evleri zarar görenlere destek olacağız, seraları zarar görenlere de hükümetimiz destek olacak. Can kaybı olmaması tesellimiz oldu." diye konuştu.

"Aksu'da -Ben- diye bir şey olmuyor, önemli olan-Biz- demek. Aksu'da tek başına bir şey yapmak mümkün değil." diyen Şahin, "Aksu'da hizmet yapmaya, Aksu'da siyasetin nasıl yapıldığını göstermeye, lafın değil hizmetin arkasında saf tutmaya, ben değil biz diyen bir siyasi çizgide olmaya, sağduyulu kesimin içerisinde olmaya var mıyız?" dedi. Başkan Şahin'in bu sorusuna halktan büyük destek geldi.

Mahalle toplantısının ardından AK Parti İlçe Gençlik Kollarında bulunan gençlerle bir araya gelen Başkan Şahin, gençlere seçimlerin öneminden bahsetti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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