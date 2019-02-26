Başkan Şahin Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
42 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.
Başkan Şahin şehit ailelerini ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu. Şahin, "Şehit aileleri bizlerin baş tacı, bizlere şehitlerimiz tarafından bırakılan emanetler. Bugün, şehit ailelerini,çok yakında aramızdan ayrılan ve rahmetle andığımız muhtarımız Ünal Özet, belediyemiz çalışanı Nuri Çolak
kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Ziyaretlerde bizlerle olan ve destek veren kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Her gecen gün artan birlik ve beraberliğimiz Osmaneli milliyetçiliği ve Osmaneli hedefleri için çok daha anlamlı oluyor" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:18 Kaynak: İHA
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